Manche nennen es einen unfairen Vorteil. Andere nennen es ein Reality Distortion Field. Ich nenne es einfach Klarheit. Was es unfair erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass nur wenige bereit sind, so viel Aufwand zu betreiben, Dinge aus allen möglichen Blickwinkeln zu durchdenken und sie dann aber auf den Punkt zu bringen und in Klardeutsch zu formulieren. Das ist es, was große Führungspersönlichkeiten auszeichnet: Die Fähigkeit, in einfache Worte zu fassen, was den Zuhörern am Herzen liegt, was sie aber selbst nicht in Worte fassen können.